Eesti-Soome elektrikaabel Estlink 1 on tehnilise õnnetuse tõttu ajutiselt tööst väljas

Väljalülitumise põhjuseks on ühel konkreetsel seadmel tekkinud tehniline vigastus konverterjaamas. Kuna Eleringil on varutud Harku konverterjaama juurde reservseade, käivitasime koheselt tegevused vigastatud seadme asendamiseks. Elektribörsil NordPool avaldatud kiire turuteate kohaselt on rikke kõrvaldamise tähtajaks praeguse seisuga kavandatud 4. detsember kell 00.00.