Estlink 1 on tehnilise õnnetuse tõttu tööst väljas. Kallas soovitab elektrit kokku hoida: elektrit on vähem, kui oma puhvritega katnud oleme

Peaminister Kaja Kallas ütles tänasel riigikogu infotunnil, et Estlink 1 väljalülitumine tähendab, et Eesti turul on 350 megavatti elektrit vähem. Tiputarbimine on Eestis 1270 megavatti - 900 toodame ise ja ülejäänud tuleb Estlink 2‑st. „Meil on tulemas raske talv ja tegelikult peab mõtlema, kuidas me saame elektrit kokku hoida, sest reaalselt elektrit on vähem, kui me seda varasemalt oleme oma puhvritega katnud. Palun mõelge läbi. Sellel talvel võib tõepoolest tulla lühiajalisi elektrikatkestusi. Loodame, et see ei juhtu, aga selleks peab valmis olema ja seda ärevust saab maandada läbi selle, et selleks valmistuda,“ ütles Kallas infotunnis.