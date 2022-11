Ühtne tagastusteenus teeb elu mugavaks ja toob rõõmu kõikidele osapooltele

Tagastus.omniva keskkond võimaldab ühel platvormil mugavalt ja Baltikumi üleselt hallata kõiki tagastusi ning jälgida tagastamise põhjuseid. Tagastada on võimalik nii füüsilisest poest kui ka e-poest ostetud tooteid. Kliendipoolsele mugavusele lisab vunki juurde asjaolu, et tagastada saab ka teise ettevõtte vahendusel saadetud tooteid (nt Smartpost, DPD). Tagastusteenus pakub e-poel võimalust jälgida tagastuste staatust ning ka seda, kas need on juba jõudnud sihtpunkti. Antud teenus ei vaja sinu veebilehel eraldi liidestust.

Tagastusteenuse platvorm lubab ettevõttel oma tingimustega olla küllalti autonoomne – e-pood saab ise määrata, mitme päeva jooksul võetakse tagastusi vastu ning mitme päeva jooksul kantakse raha ostja kontole tagasi. Kui toote väljavahetamine on lubatud, saab klient oma soovist teada anda justnimelt tagastusteenuse kaudu. Tagastus.omniva keskkond võimaldab valida, millist lisainformatsiooni soovitakse kliendilt tagastuse kohta saada – on see tellimuse number, tagastamise põhjus, pildid või midagi muud. Et kogu info säiliks ettevõtte jaoks võimalikult selgelt, võimaldab keskkond filtreerida tagastusi näiteks tagastuse põhjuse, tagastuse staatuse, kuupäeva ja muude eripärade alusel.

Kogu asjaajamine platvormil on selge ja hõlbus. Iga uue kuu alguses saadab Omniva ärikliendile arve, mis sisaldab kõigi registreeritud tagastuste tagastamise summat. Tulevikus arendame mugavust veelgi ning avame võimaluse, et eraklient saaks tagastuse eest maksta otse tagastus.omniva.ee keskkonnas.

Omniva tagastusteenusega liitumiseks võta ühendust enda kliendihalduriga või täida vorm lehel tagastus.omniva.ee/hakka_partneriks. Seejärel võtame sinuga juba personaalselt ühendust. Kõik selleks, et mugav oleks nii sinul kui klientidel – rohkem aega, rohkem rõõmu!

Omnival on Baltikumi suurim ja tuntuim pakiautomaatide võrgustik, mis on avatud 24/7. Meil on 949 pakiautomaati Baltikumis, sh ligikaudu 300 Eestis. Omniva brändi tuntus on 91%.