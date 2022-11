Kohal pea pooltel valitsuse istungitel. Varienergiaministri tähetund

Öeldakse, et Taavi Veskimägi on tänavu kohal pea pooltel valitsuse istungitel. Eleringi energiaturu kompetentsi peetakse tugevamaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi suutlikkusest. Nii usutaksegi, et ega ministeerium ei tee suurt midagi, mis Eleringile ei meeldi. Energiakriis on nõudnud palju olulisi otsuseid, mis on ka Taavi Veskimäe mõjukust märkimisväärselt kergitanud. Ei saa öelda, et varienergiaministri otsused kõigile meeldiksid. Pigem vastupidi.