Euroopa Komisjon: Eesti eelarvekava ei vasta täielikult nõukogu soovitustele

Komisjoni hinnangu kohaselt vastab Eesti eelarvekava nõukogu poolt antud soovitusele osaliselt ning kuigi energiakriisi leevendusmeetmed on planeeritud küll ajutisena, pole need suunatud kõige haavatavamatele gruppidele.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe selgitas, et komisjoni hinnang oli Eesti eelarvekavale ootuspärane. „Eelarvekulude reaalkasv on 2023. aastal tõesti kiire, tulenevalt eelkõige sotsiaaltoetuste, palgakulude ja kaitsekulude suurest kasvust,“ rääkis Raoul Lättemäe, tuues välja, et selline kulukasv on olnud valitsuse teadlik valik. „Asjaolu, et peretoetused ning energiakriisi leevendusmeetmed on sihitud ühiskonnale laiemalt, mitte kitsamatele kõige haavatavamatele gruppidele, peegeldab üsna tugevat poliitilist konsensust ühiskonnas. Eelarve sündis keeruliste poliitiliste kompromisside tulemusel ning lisaks leevendus­meetmetele sisaldab see ka hädavajalikke kaitse-, põgenike- ja julgeoleku­kulusid.“

Lättemäe lisas, et laiemas vaates tuleks arvesse võtta ka seda, et 2022. aastal on kulude reaalkasv negatiivne ning kahe aasta kokkuvõttes on kulukasv kooskõlas potentsiaalse majanduskasvuga.

Euroopa Komisjon otsustas ka koostada seitsmeteistkümnele Euroopa Liidu riigile, sh Eestile süvaanalüüsi, et uurida lähemalt võimalikke makro­majanduslikke tasakaalustamatuste ja nende tekkepõhjuseid. Tegu on Euroopa majandusjuhtimise raamistikust tuleneva tegevusega, mille eesmärk on aidata kaasa kestlikule ja tasakaalustatud majanduskasvule. Sarnaselt Lätile ja Leedule tingis ka Eesti puhul analüüsi vajaduse kiire hinna-, palga ja kinnisvarahindade kasv.