Tallinna linnavalitsus esitas volikogule eelarve eelnõu kogumahus 1,14 miljardit eurot

Ühe olulisema kultuuriobjekti, Tallinna Linnateatri hoonetekompleksi ehitustööd lõppevad 2023. aasta lõpus. Niisamuti jätkatakse parkide ja rohealade korrastamist ning mänguväljakute ehitust ja rekonstrueerimist, milleks on ette nähtud ligi kaheksa miljonit eurot. Suurimateks objektideks on teiste seas Poolamäe-Tiigiveski pargiansambli rekonstrueerimine, Harku järve rannaala korrastamine ja Putukaväila rajamine.

Töötasufond suureneb

„Selleks, et valmis olla ka ebameeldivateks üllatusteks, moodustame linnavalitsuse reservfondi miljoni euro suuruse kriisireservi. Viimaste aastate kriisiolukorrad on näidanud, et just kohalikul omavalitsusel on vajadus esmajärjekorras tegutseda ka siis, kui olukorra lahendamine on riigiasutuste pädevuses,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Seoses jätkuvalt kõrge inflatsiooniga ning võttes arvesse majanduse ja tööturu olukorda, siis suurendame ka linnaorganisatsiooni töötasufondi 10 protsenti,“ lisas linnapea.