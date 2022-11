Oluline printsiip, mis aitab sul ettevõtjana, turundajana või müügiinimesena rohkem müüki saada

Ükskõik kui palju toredat me omaniku või turundajana oma toote/teenuse kohta räägime, siis potentsiaalne klient ei usu sind pooltki nii palju kui teisi toote/teenuse tarbijaid ja nende tagasisidet.

Seega on meil tihti probleem, et meie veebilehel või e-poes inimesi küll käib, huvi nagu oleks, aga ikkagi ei ole piisavalt neid, kes ostuotsuse ära teeks.

Üheks lahenduseks on kasutada klientide tagasisidet, mis potentsiaalsel ostjal hirmud maandab. Kuna me ei taha teha rumalat ostuotsust (eriti kui tegu on kallima tootega kui 50 €), siis otsime tõestust selle kohta, mida teised on toote/teenuse osas öelnud. Robert Cialdini raamatus „Mõjustamise psühholoogia“ on see üks kuuest printsiibist - sotsiaalne tõestus.

Kui meil on kaks kõrvuti restorani, kas me läheme sinna, mis on rahvast täis, või sinna, mis on tühi? Kui me valime Bookingust või Airbnb-st kohta, siis kas vaatame tärne ja loeme, mida teised on öelnud? Kas julged Amazonist osta mõne toote või raamatu, millel on kehvad review’d?

Täpselt samamoodi otsib sinu potentsiaalne klient tõestust, et su toode või teenus on seda raha väärt. Anna talle see võimalus veenduda, et ta teeb õige ostuotsuse.

Samm 1 - elemendid, mis peavad tagasiside juures olema

Naljas, et turundajad rikuvad kõik ära, on tõetera sees. Seda on ka klientide tagasisidedega juhtunud. Neid võltsitakse. Kirjutatakse õhtuti ise valmis. Palun-palun ära kunagi nii tee.

Sellepärast peabki kliendi tagasiside juures olema:

Tema ees ja perekonnanimi

Tema pilt

Ideaalis ka tema ametikoht. Miks? Siis saab potentsiaalne klient temaga paremini suhestuda.

Sa võid usaldusväärsuse taset veelgi tõsta ja teha kliendi tagasisided videote kujul või helifailina.

Kui sa nüüd mõtled, et tore jutt küll, aga eestlased küll kaamerate ette ei astu, siis las ma lükkan selle ümber. Turunduslaboris on meil üleval 17 video tagasisidet.

Samm 2 - Struktuur, millele kliendi tagasiside peaks vastama