Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, milliseks võib kujuneda gaasi hinnalagi

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja energiavarustuse relvana kasutamist on maagaasi hinnad kogu ELis enneolematult kõrged, jõudes tänavu augusti teises pooles kõigi aegade kõrgeimale tasemele.

Pea kahe augustinädala jooksul toimunud äärmuslik hinnatõus tegi Euroopa majandusele palju halba, sest mõjutas elektrihindu ja andis hoogu üldisele inflatsioonile. Komisjon teeb ettepaneku vältida selliste juhtumite kordumist ajutise ja sihipärase vahendiga, mis võimaldab gaasihindade äärmusliku tõusu korral gaasiturgudel automaatselt sekkuda.

Energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul on gaasihinnad on ELis alates augustist langenud tänu nõudluse vähenemisele, hoidlate täitumisele, tarnete mitmekesistamisele ja muudele meetmetele, mille kohta komisjon on viimastel kuudel ettepanekud teinud.

Hetkel on aga Simsoni sõnul puudu mehhanism, kuidas vältida ja lahendada järsu hinnatõusu juhtumid. Komisjoni ettepanekuks on kehtestada TTFi gaasihinnale ülempiir. „Mehhanism on hoolikalt kavandatud, et see oleks tõhus ega ohustaks samas meie varustuskindlust, ELi energiaturgude toimimist ja finantsstabiilsust,“ kinnitas Simson.

Gaasihinnale kehtestatakse ülempiir

Kavandatava mehhanismiga kehtestatakse TTFi (Title Transfer Facility) tuletisinstrumentide turul kaubeldava gaasi järgmise kuu ohutuks hinnalaeks 275 eurot. TTFi gaasibörs on ELi kõige levinum gaasihinna võrdlusalus ning sellel on keskne roll Euroopa gaasi hulgimüügiturul. Mehhanism käivituks automaatselt, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

TTFi lähima aegumiskuupäevaga tuletisinstrumendi arveldushind ületab kahe nädala jooksul 275 eurot;

TTFi hinnad on kahe nädala jooksul kümnel järjestikusel kauplemispäeval 58 eurot kõrgemad kui veeldatud maagaasi (LNG) võrdlushind.