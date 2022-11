Morgan Stanley silmis on just selle autotootja aktsial suur tõusupotentsiaal

Nad kirjutasid märkuses: „Tesla on ainus nimi, mis teenib kasumit elektriautode (EV) müügist. Ta on saavutanud ainulaadse positsiooni, et tagada vajalike akumetallide ja sellega seotud varude tarne, mis on vajalik EVde tootmiseks mitme miljoni ühiku jagu.“ Morgan Stanley usub, et aeglustuvas majanduskeskkonnas võib Tesla oma turupositsiooni potentsiaalselt veelgi suureneda.