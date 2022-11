Tööandjate keskliit: hüppeliselt alampalga tõstmine toob jõukuse asemel pankrotid ja koondamised

Miinimupalga ajutine kompenseerimine nõuaks riigieelarvest sadu miljoneid eurosid, jätaks tööta kümned tuhanded inimesed ja tooks kaasa pankrottide laine maapiirkondades. Samuti tõstaks see hüppeliselt paljude teenuste ja toodete hinda ehk kiirendaks niigi kõrget inflatsiooni.

Euroopaliku tava kohaselt lepivad Eestis alampalgas kokku tööturu osapooltest sotsiaalpartnerid ehk Tööandjate keskliit ja Ametiühingute keskliit, kes tunnevad tööturu tingimusi kõige paremini. Need, teineteist tasakaalustavad organisatsioonid tegutsevad apoliitiliselt ja kujundavad miinimumpalga kokkuleppe tööturu seisu, hinnatõusu, tööviljakust, ettevõtete konkurentsivõimet ning palgatasemeid arvestades. Valitsuse ja parlamendi roll on selle kokkuleppe austamine ja seadusesõnaks vormistamine.

Euroopa Liidu miinimumpalga direktiivi üle võtmisel seisis Eesti sotsiaalministeerium siinse miinimumpalga kujunemise mudeli säilitamise eest, sest see on ennast õigustanud. Kuna praegune süsteem toimib, siis on rumal ja vastutustundetu seda valimistel parema tulemuse saavutamiseks ära rikkuda. Pehmelt öeldes üllatav, et just sotsid tahavad sotsiaaldialoogi hävitada ja võtta miinimumpalga kehtestamine jõuga poliitikute kätte.

On fakt, et töötajad ei ole praegusest süsteemist midagi kaotanud. Alampalk on viimased 20 aastat kasvanud oluliselt kiiremini kui hinnad või keskmine palk. Eesti palgakasv on pikalt olnud üks Euroopa kiiremaid. Selline dialoog ja kokkuleppele jõudmine on väärtuslik ka tööandjaile, sest kokku lepitu on ettevõtjatele jõukohane täita.

Hüppeline alampalga tõus tähendaks mitmetel tegevusaladel või maapiirkondades, et tarbijad pole võimelised hinnatõusu kinni maksma ja loobuvad kaubast või teenusest. Kui palgakasv on tootlikusse kasvust kunstlikult kõrgem, siis kaotavad ettevõtted oma konkurentsivõime ja on sunnitud koondama või tegevuse lõpetama. Nii kaotavad inimesed sootuks töö ja katkevad väärtuslikud sidemed ühiskonna teiste liikmetega.