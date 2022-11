Elisa on hindu tõstnud terve aasta. Lõppu näha pole

Elisa on oma hindu tõstnud läbi terve aasta ja kõigi toodete-teenuste lõikes, vahendab ERR . Enim on kasvanud lõpptarbijale suunatud elektroonikaseadmete hinnad, suisa üle 20 protsendi. Paraku pole Elisa hinnatõusudel ka veel lõppu näha.

„Lisaks sellele, et meil on sõda Ukrainas ja energiakriis, täiesti ettearvamatud energiahinnad, siis me paratamatult puutume kokku ka Hiina väga konservatiivse Covidi-poliitikaga, mis tähendab, et siiamaani pannakse kohati tehaseid kinni, siiamaani kohati seisavad laevad erinevates sadamates ja ootavad kaupa, mis lõhub ära tarneahelad ja paratamatult kohati tekitab ka kunstlikku defitsiiti elektroonikakaupade puhul. See kõik kergitab hindu,“ selgitas Elisa juhatuse liige Mailiis Ploomann.