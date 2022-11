Standard teatas hiljuti, et koondab kahesajast töötajast 160, et ennetada kõige hullemat. Samas olete avaldanud lootust, et 78 aastat toiminud Standard tuleb läbi ka sellest kriisist. Kas see usk püsib?

Niivõrd-kuivõrd. Energiahinnad viisid meid niisuguste otsusteni.