Kaitseminister Pevkur: Soome ja Rootsi liitumine NATOga suurendab oluliselt ka Eesti energiajulgeolekut

„Kindlasti ootame ja tervitame kõik Soome ja Rootsi liitumist alliansiga. Kuigi see kõiki Baltimaade julgeolekumuresid ei lahenda, on see väga oluline samm piirkonna kaitse tugevdamiseks. Soome ja Rootsi liikmelisus loob võimaluse muuta Läänemeri sisuliselt NATO sisemereks,“ selgitas Pevkur.

„Põhjala Grupp on oluline foorum, kus saame keskenduda just lääne- ning Põhjamere piirkonda puudutavatele küsimustele ja arutada regiooni julgeolekut lähinaabrite ja liitlastega. Oli hea meel tõdeda, et poliitiline ühtsus selles grupis on väga tugev,“ ütles kaitseminister.