Näpud põhjas? Eestlased on aastatagusega võrreldes muutunud märkimisväärselt kokkuhoidlikumaks

Ettevaatlikkus paistab silma ka tarbimisotsustes. Hinnatõusu tõttu on suuremaid kulutusi edasi lükanud 62% vastajatest, mais oli see näitaja 51%. Ostud on vähenenud kõikides kaubagruppides, mille tarbimist on võimalik edasi lükata. Võrreldes eelmise aasta novembriga on kõige enam langenud elektroonika (29% pealt 18%-le) ja raamatute (20% pealt 12%-le) ostjate osakaal.