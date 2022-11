Kas viiruse- ja pahavarakaitset on ettevõttel tänapäeval üldse vaja?

Viimase paari aasta jooksul on töö muutunud oluliselt mobiilsemaks – töökohad ei ole enam paiksed ja sageli tehakse tööd ettevõtte turvalisest võrgust eemal. See tähendab, et kõik tööks vajalikud seadmed tuleb kindlasti varustada korraliku viirusekaitsega . Internetiavarustes ringleb jätkuvalt suurel hulgal erinevaid viirusi ja pahavara, mis võivad ettevõtte arvutisüsteemidesse pääsedes palju pahandust tekitada, alustades igapäevase töö halvamisest kuni andmelekkeni ja lunarahanõueteni välja.

Oluline on valida viirusetõrje , mis tagab võimalikult laia kaitse erinevate ohtude vastu. Samuti tuleb arvestada sellega, et töö tegemiseks kasutame lisaks arvutile ka telefoni või tahvelarvutit ning tuleb mõelda ka nende seadmete kaitsmisele.

Kuid millist kaitselahendust on mõistlik ettevõttel tänapäeval kasutada, et oma seadmeid ja andmeid kaitsta?

On olemas mitmeid erinevaid võimalusi, kuidas oma seadmeid viiruste ja pahavara eest kaitsta. Saab paigaldada näiteks täiesti tasuta viirusetõrje, mille kaitsespekter on siiski reeglina piiratud. Soovi korral saab ettevõte soetada endale aastase kehtivusega litsentsi, mis aga tähendab suuremat väljaminekut litsentside soetamise hetkel. Samas on olemas ka n-ö kesktee, mida üha enam ettevõtteid eelistab. Tegu on kuutasulise viirusekaitse lahendusega .

Telia Safe säästab suuremast investeeringust

Kuutasuline teenusmudel annab võimaluse soetada ettevõttesse viirusekaitse tarkvara ilma selleks suuremat investeeringut tegemata, mis võib olla väiksemate ettevõtete jaoks eriti oluline.

Telia Safe teenus on soodne tänapäevane viirusekaitse lahendus, mis on märksa võimekam oma kunagistest eelkäijatest ja see sisaldab ka VPN-i teenust nutiseadmetele (Android ja iOS), võimaldades turvalise internetikasutuse nii veebilehitsejate kui rakenduste kaudu ka avalikes wifi-võrkudes.