Arendaja: tuleviku-tootmisportfell oleks tarbijatele ligi kolm korda soodsam kui universaalteenuse hind

Kolmest probleemi lahendusest kaks on täna teie laual. Teie ees on teie kolleegide poolt majanduskomisjonis algatatud SE696, mille muudatusettepanekute seas on lahendusi, kuidas planeeringu ja loamenetlusi lühendada – võimaldada eriplaneeringu asukohavalikust edasi liikumist projekteerimistingimustega, lühendada oluliselt menetlustähtaegasid, võimaldada planeeringute hankemenetluse ümberkorraldamist jm

Liitumistega segapuntras tuleb saada selgus. Elektrituruseadus, võrgueeskiri ja liitumistingimused ei ole kunagi olnud mõeldud skeemideks, millega broneeritakse ühiskonna poolt loodud võrguressurss. SE696 ettepanekute hulgas on need, millega kehtestatakse deposiit uutele liitujatele, kasutuseta võrguressursi tasu neile, kes tootmisseadmeid valmis ei ehita, piiratakse liitumisel võimalusi tootmisseadme primaarenergiaallika muutmiseks jm. Ka peame juba täna mõtlema sellele, et vajalikud võrguinvesteeringud astuksid ühte sammu rajamisel olevate tootmisvõimsustega.

Kolmest sõlmküsimusest ühele meil täna aga täit vastust ei ole. Olemasolev elektriturumudel on hea olukordadeks, kus meil on palju juba rajatud elektrijaamasid, mis konkureerivad omavahel elektritootmise muutuvkulu alusel. Kuid see turumudel ei ole kunagi olnud mõeldud kompenseerima investeeringukulu ei tootmis- ega ka salvestusseadmetel. Kõnekas on tõsiasi, et ka viimastel aastatel rajatud suuremad elektrijaamad on moel või teisel saanud investeerimiskindluse riigilt. Valitsus on otsustanud vähempakkumiste jätkamise 2024 ja 2025 aastal kokku 1 TWh ulatuses. Ent vaja oleks mõelda ka, mis saab peale 2025. aastat.