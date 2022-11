Üks maailma edukamaid investoreid annetas pea 800 miljonit dollarit heategevuseks

92-aastane Buffett on Bloombergi miljardäride indeksi järgi maailmas kuuendal kohal 110,4 miljardi dollarilise netoväärtusega. Tema vara on sel aastal kasvanud 1,5 miljardit dollarit, kuigi enamiku edetabelis olevate isikute netovara on turutõrgete tõttu vähenenud. Tema rikkus oleks oluliselt suurem, kui ta ei oleks teinud heategevuslikke annetusi.