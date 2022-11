ELMO Rent toob Eesti teedele kaugjuhitavad autod

„Elmo on uue põlvkonna mobility teenuse pakkuja, mistõttu meie jaoks on oluline pidev innovatsioon klientide mugavuse ning rohelisema ja turvalisema keskkonna nimel. Oleme senise üheksa tegevusaasta jooksul näinud järjest kasvavat nõudlust autojagamise teenuse vastu ja seda, et liikumisvabadus on klientidele tähtis. Uus uksest-ukseni teenus, kus klient ei pea enam autot rendipunkti tagasi viima,“ sõnas Elmo Rendi tegevjuht ja asutaja Enn Laansoo Jr.