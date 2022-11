Tallink sõlmis Tallinna Sadamaga salaleppe ja sai riigifirmalt kingiks miljoneid

Tallink ja Tallinna sadam kommentaare ei jaga

Link juhtis tähelepanu üksnes 2021. aasta kohtuprotsessile. „Tallink ja Tallinna Sadam sõlmisid käesoleva aasta alguses kompromisskokkuleppe sadamatasude langetamiseks, mis viitab sellele, et Tallinna Sadama sadamatasud olid varasematel perioodidel liiga kõrged. Nimetatud kokkulepe ei puuduta vaid Tallinki tasusid, vaid ka Eckerö Line’i ja Viking Line’i tasusid.“

Tallinna Sadam midagi ümber ei lükka, samas ei kinnita ka. „Tallinna Sadam ei pea võimalikuks ja õigeks kommenteerida kohtuväliselt pooleliolevat kohtumenetlust kriminaalasjas. Seda muuhulgas ka põhjusel, et ennatlik on teha järeldusi ainuüksi ühe-kahe tõendi või ühe süüdistatava kaitsja väidete põhjal,“ teatas kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

Arro lisas, et käimasolevas kriminaalasjas arutatakse muuhulgas süüdistust altkäemaksu andmises AS Tallinna Sadam endistele juhatuse liikmetele Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale. „Sellega seoses on Tallinna Sadam endiste juhatuse liikmete vastu esitanud tsiviilhagi ja osaleb menetluses kannatanuna.“