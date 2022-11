Klient viis auto remonti, kuid sai tagasi puudustega sõiduki

Ärilehega võttis ühendust lugeja, kes viis oma auto Topautosse remonti garantii korras. Esinduses öeldi talle, et kvaliteet tagatakse remondiga ning auto ei kaota turuväärtust. Kui lugeja sai auto parandusest kätte, oli näha, et seda polnud ülevärvitud. Samuti polnud korda tehtud autol olevaid mõlke ning puudusid originaalosad. Praegune situatsioon on lugeja sõnul kestnud viis kuud ning teenindusest ei ole talle osatud midagi vastata. „Kirjadele ei ole vastust saanud ning telefonis lubatakse hiljem tagasi helistada.“