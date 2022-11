KUULA SAADET | Rahatark: uus fintech’i tegija pakub ettevõtetele uudseid rahastuslahendusi

„Enamik meie töötajatest on pika pangandustaustaga, kus me nägime tihti, kuidas ettevõtetele või uutele ideedele vaadati otsa väga jäiga reeglistiku järgi ja laenusoovidele öeldi ära põhjustel, mis põrkusid pigem nende reeglite kui reaalse riskiga. SME Finance on finantseerimise pakkumisel oluliselt paindlikum ja kiirem kui näiteks pank. Meie soov on leida klientidele nende ootustele vastav lahendus,“ räägib SME Finance’i tegevjuht Reelika Sõnitsar.

Tähendab see seda, et SME Finance’il on huvi aidata ellu viia ka riskantsemaid ideid, olla osaline uute asjade sünni juures ja nende julgete ideede kaudu ka ise kasvada. Samas rõhutab Sõnitsar, et kuigi neile ei kohaldu pangandusega samasugused nõuded, põhineb ka nende krediidiotsustamine ettevõtte jätkusuutlikkuse ja maksevõime hindamisel. Olulisel kohal on ka ettevõtte omaniku tausta ja raha päritolu kontrollimine.