Suur ülevaade: Eestis on IT-firmasid, kus makstakse uute töötajate soovitamise eest 3000 eurot kätte

Ehkki täpsemad tingimused ja praktikad on ettevõtete lõikes veidi erinevad, peavad kõik tehnoloogiafirmad, kellelt loo jaoks kommentaari palusime – Monese, Helmes, Veriff, Wise, Dynatrace, Testlio, Bolt, Starship, Nortal ja Skeleton – soovitusprogrammi oluliseks osaks uute tiimiliikmete leidmisel. Mõnel pool suisa nii oluliseks, et soovitajatele pannakse uute kolleegide värbamise eest preemiana välja tuhandeid eurosid. Ja mõnel pool läheb programmil nii edukalt, et suisa pooled uued töötajad jõuavad ettevõttesse just nimelt töötajate soovituste kaudu.