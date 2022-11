KUULA | Need on tänapäeva juhtide suurimad probleemid töötajate motiveerimisel

Kas maskid meeskonnas on normaalsed?

Mida meil aga töötajatena sellest õppida on? Eks ikka seda, et maskide kandmine on meile töö juures normaalne. Kui me ei näe juhti ausa ja ehedana, ei anna me ka ise juhile teada, kui milleski ebaõnnestume, sest ei julge olla „nõrgad“ – me ei aktsepteeri juhi või kolleegide tagasisidet ja me ei küsi töökaaslastelt abi, sest ei taha näida vähem ideaalsetena. Ning me hoiame suhteid nii juhi kui ka kolleegidega võimalikult pealiskaudsena – muidu äkki näeb keegi veel meie tegelikku palet.