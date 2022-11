Täna tuleb USA börsil kauplemisest suu puhtaks pühkida

Samuti on homme USA börs avatud lühendatud kujul. Börs avaneb reedel - nii nagu ikka - Eesti aja järgi kell 16.30, kuid kauplemine lõppeb kolm tundi enne tavapärast aega ehk kell 20.

USA börsil on sel aastal ees ootamas veel üks kauplemispüha, 26. detsembril, et tähistada jõule. Samal päeval on suletud ka Tallinna börsil kauplemine.