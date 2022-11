Teisipäeval kirjutas ERRis advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks, et Eestil jääb aastas umbes 145 miljonit eurot käibemaksutulu saamata, sest välismaised e-poed jätavad selle oma riigile. Kuigi Euroopa Liidul on varsti plaanis vastavat direktiivi muuta, leiab Jõks, et muudatuse võiks riigisiseselt kiiremini vastu võtta.