FOTO | Swedbanki nime alt saadetakse välja petukirju

Pank paneb südamele, et pangaga seotud toiminguid tuleks teha vaid juhul, kui klient on veendunud, et veebibrauseri aadressireal kuvatav aadress on panga oma ehk www.swedbank.ee, mitte teise lõpuga lehekülg. Samamoodi tuleb meilidega kindlaks teha, et meiliaadressi lõpus oleks @swedbank.ee. „Kui saatjaks on mõni muu e-maili aadress, pole kiri tulnud meie poolt,“ seisab panga sotsiaalmeedia lehel.