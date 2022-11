Swedbanki endist juhti ähvardab aastatepikkune vanglakaristus

Prokuröri sõnul oli pangal strateegia, et mitte avaldada kõiki riske, mis olid Eestiga seoses teada. Panga teguviis on olnud prokuröri sõnul teadlik, mis on toimunud alates 2016. aastast kuni 2018. aasta oktoobrini. Kõik see eksitas nii avalikkust kui pangaga seotud osapooli.