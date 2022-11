Must reede on käes: kuidas säilitada mõistus ostuhulluses?

Lisaks 14-päevasele taganemisõigusele on tarbijal netiostude puhul õigus kasutada lepingule mittevastava toote või puudusega toote puhul 2-aastast pretensiooni esitamise õigust. Antud õigus kehtib Eestist või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kauplejalt sooritatud ostude puhul. Puudusega toote korral on tarbijal õigus paluda müüjal toode parandada või asendada. Juhul, kui need kaks lahendust ei ole võimalikud, siis võib tagasi nõuda toote eest tasutud summa.

Alates 2022. aastast on kaupleja kohustatud tagama ka koos seadmega müüdava digitaalse sisu toimimise. Seega vastutab kaupleja ka siis, kui internetist alla laaditud muusikafail ei hakka tarbija telefonis mängima, nutirakendus lõpetab nutikellas töötamise või allalaaditud filmi pildikvaliteet on halb.

Ei tasu lasta ennast suurtest allahindlustest mõjutada ning soetada odavaid või madalama kvaliteediga tooteid üksnes seetõttu, et nad on odavad. Alati tasub kaaluda läbi toote soetamise eesmärgid – kas asja ostmine on vajalik või on tegemist pelgalt emotsiooniostuga.