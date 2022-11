Ei tasu muretseda! Elon Musk teatas, et Twitteri sinine linnuke tuleb tagasi

Varasemalt said sinise linnukese oma nime taha ainult tuntud ettevõtted ja eraisikud, kuid Musk avas selle raha eest kõigile. Kuumakse alusel väljastatud linnuke tekitas aga võimaluse olla kes iganes – nii sündisid võltskontod NBA staarist LeBron Jamesist ja insuliini litsentsi omavast ettevõttest Eli Lilly'st. Viimasega juhtus midagi eriti hullu: nimelt teatas võlts Eli Lilly, et insuliini hakatakse jagama tasuta kõikidele abivajajatele. Selle peale langes aktsia üle 4%, pühkides ettevõtte väärtusest umbes 22 miljardit dollarit.

See sundis Muski tegutsema, peatades ajutiselt teenuse. Täna aga selgus, et uuest nädalast on teenus taas saadaval, kuid uues kuues. Musk ütles, et sotsiaalmeediaplatvorm kasutab organisatsioonide ja üksikisikute jaoks erinevaid värve. „Kuldne märk on ettevõtete jaoks, hall valitsuste jaoks, sinine üksikisikute (kuulsuste või mitte) jaoks. Valus, kuid vajalik,“ ütles Musk oma säutsus. Lisaks kontrollitakse pettuste vältimiseks iga konto Twitteri töötaja poolt üle.