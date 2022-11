MUST REEDE | „15-20% alla on täiesti mõttetu“. Mahlaseid soodustusi tuleb tikutulega taga otsida

Taas on kätte jõudnud iga-aastane Must reede. Nii käib ka kogumispäeviku sotsiaalmeediagrupis tihe sooduspakkumiste arutelu. Jagatakse nii kiidusõnu kui ka pettumust: „No megasoodus. Muidu oleks arve olnud 600, aga sain 300-ga seekord“ ; „Mitte midagi ei plaani osta. Eestis -15-20% alla on täiesti mõttetu, saaks aru kui oleks -80-90%“ ; „Mina mõtlesin, et kasutan juhust ja ostan lineashop.ee lehelt šampooni ja palsami. Nüüd lehele minnes avastasin, et ainult -10%. Ost jääb ära“.