Ajujahi kolm finalisti on selgunud. Auhinnafond on rekordiline

Millega käesoleva aasta finalistid tegelevad?

Kolmandana finaali pääsenud ettevõte Crump toodab ökoloogilisest kanepist ja hernest tehtud graanuleid, mis muutuvad vee ja panniga kokkupuutel hakklihataoliseks supertoiduks, milles on kaks korda rohkem valku kui loomalihas. Ettevõtte eesmärk on muuta kiirtoit kättesaadavaks ja tervislikuks, turgutades samal ajal keskkonda, sidudes süsihappegaasi ning säästes puhast vett.

Startup Estonia juhi ja žürii liikme Eve Peetersoni sõnul on kõik finalistid silmapaistvad oma valdkonna probleemi lahendamisel. „Meil on seekord finaalis tööstusinnovatsioon Steelmonitori, toiduinnovatsioon Crumpi ja koolitusinnovatsioon Comploki näol. Need on kolm väga erinevat, kuid suure ambitsiooniga tiimi, kelle teenusel või tootel on juba kindel klientuur ning rahvusvahelise läbilöögi potentsiaal. Seega lõppmäng tuleb põnev ning soovitan kõigil superfinaali jälgida,“ ütles Peeterson.