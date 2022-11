Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna selgitab, et tänased Euroopa rafineerimistehased on ehitatud 80–90-ndatel, kus turud olid hästi bensiinikesksed. Nende tehaste amortisatsioon peaks olema ligi 40 aastat. Praegu aga diisli osakaal maailmas kasvab ja bensiini osakaal langeb, kuid tehaseid ei ole võimalik jooksvalt ümber seadistada. Kärsna toob näite: „Kui eeldame, et täna toodetakse bensiini 70 protsenti ja diislit 30 protsenti, siis osakaale vahetada ei saaks. Selleks, et diisli osakaal kasvaks, tuleb ka rohkem bensiini toota, aga kui bensiini nõudlus on väike, on turul tekkimas komplekseeritud momentum.“