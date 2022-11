Päev börsil: Euroopa aktsiad tõusevad kuuendat nädalat järjest

Kui indeks on täna napilt vee all, siis nädala kokkuvõttes tuleb ikkagi umbes 1,6% tõus. „Keskpankade rahapoliitika karmistamise tsükli tempo oli enneolematu ning tekitas šoki, kuid nüüd on see asjaolu stabiliseerumas, mis toetab kõiki varaklasse,“ märkis varahaldusfirma Unigestion investeeringute juht Olivier Marciot Reutersile.