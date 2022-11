Talv tuli oodatust kiiremini. Viimane aeg on suunduda rehvivahetusse

Esimesed miinuskraadid ja lumesadu toovad endaga kaasa võrdlemisi tüütud hommikud - sõiduki uste tihendid külmuvad ja uksed ei taha avaneda, klaasipühkijad külmuvad klaasi külge ja klaasipesuvedelik jäätub ning mis kõige hullem, sõiduk ei taha käivituda. Kui tihendite mure saab lahendada need spetsiaalse silikooniga kattes, kojamehed saab klaasi küljest lahti spetsiaalse sulatussprei või esiklaasi soojendusega ning sõiduki aku saab vajadusel välja vahetada, siis keerulised liiklusolud on need, mis jäävad.

Vali õiged rehvid!

Keeruliste liiklusoludega on oluline hoolas liiklemine ning kvaliteetsed talverehvid, mis on alates 1. detsembrist kohustuslikud. Talverehve on kahte tüüpi, lamell- ja naelrehvid. Naelrehvid on üldjuhul paremad jäiste teeolude korral, näiteks hooldamata kõrvalistel teedel. Küll aga on nad efektiivsed ka linnaliikluses, seda just pidurdamisel enne valgusfoore, kus lumi on nn jääks kinni sõidetud.

Lamellrehv on pehmem ja toimib üldjuhul hästi lumel liigeldes, küll aga tuleb lamellrehve kasutades olla ettevaatlikum äkiliste manöövritega. Lamellrehv on oma omadustelt vaiksem kui naelrehv ja seda eriti asfaldil liigeldes, seega sobivad need neile, kes liiklevad põhiliselt linnas ja selle lähiümbruses. Lamellrehv võimaldab kevadel liigelda märksa kauem ja sügisel paigaldada need varem, tekitades suurema turvatunde just ootamatute külmakraadide saabudes. Lisaks ei pea sügis-talvisel ajal, ootamatu lume saabumisel, seisma pikkades rehvivahetusjärjekordades.