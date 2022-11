Eesti turule jõuab uus tasuta teenus, mille abil ei jää enam ükski su klient arvete maksmisega hiljaks

Perfi kaudu saavad ettevõtted minimaalse ajakuluga edastada platvormiga liitunud klientidele igakuised arved. Samal ajal saavad kliendid kõik oma arved tasuda ühes keskkonnas ühe klikiga. Täiendav mugavus aitab kaasa arvete õigeaegsele tasumisele. Ettevõtete jaoks on Perfi kaudu arvete saatmine ja maksete vastuvõtmine kuluvaba, niisamuti ei nõua tuntavaid investeeringuid Perfi liidestamine oma tööprotsessidega: arveid on võimalik edastada läbi API-liidestuse või manuaalselt.

„Perfi on Leedu turul tegutsenud 15 aastat ning Eesti kõrval oleme aktiivselt sisenemas ka Läti ja Poola turule. Senine kogemus näitab selgelt, et kliendid otsivad arvetega tegelemisel mugavust ning mida lihtsam ja kiirem on igakuiste korduvate arvete tasumine, seda tõenäolisem on ka see, et arved saavad alati tasutud õigeks ajaks,“ rääkis Perfi tegevjuht Taavi Mägi.

Ettevõtete jaoks on Perfi platvormi kaudu arvete esitamine muudetud võimalikult intuitiivseks ja enamasti on võimalik platvorm liidestada olemasolevate IT-süsteemidega. Kui aga teenuseosutajal veel arvete edastamiseks ja haldamiseks nutikaid süsteeme loodud pole, saab platvormi kaudu arveid edastada ikkagi, kusjuures Perfi suudab hakkama saada mistahes formaadis arvetega.

Lisaks sellele, et teenusepakkujad saavad Perfi platvormi kaudu arveid edastada tasuta, aitavad kulusid veelgi kokku hoida Perfi üles seatud meeldetuletussüsteemid, mis tuletavad klientidele arvete õigeaegset maksmist meelde. Täiendava kindlustunde ettevõtjatele tagab ka platvormi pakutav turvalisus – Perfi on tegevusloaga litsentsitud teenusepakkuja ning kõik süsteemid ja maksed on kaitstud asjakohaste turvaprotokollidega.