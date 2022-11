Toidutööstuse esindajad: kui tahame ellu jääda, pole muud varianti peale hinnatõusu

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on väga kiire hinnatõusu taga olnud viimasel aastal peamiselt pakkumispoolsed põhjused, nagu näiteks toormete hinnatõus ja probleemid tarneahelas. Ligi poole elukalliduse tõusus on tinginud energiahindade kasv, märkis ta. Samuti tõi Müller välja, et paljude toormete hind on alanenud ning ka tarnehäired on leevenenud, kuid mitte vähenenud. Ta lisas, et hinnatõusu aeglustumist toetavad juba praegu kõrged hinnad.