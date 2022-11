Venemaa on kulutanud Ukraina sõjale neljandiku riigi eelarvest.

Forbesi andmetel on Venemaa kasutanud sõjas 10 000 kuni 50 000 mürsku päevas. Mürsu keskmine hind on umbes 1000 dollarit. „Seega kulutasid venelased ainuüksi suurtükitarvikutele üle 5,5 miljardi dollari,“ märkis Forbes. Samuti on Venemaa tulistanud Ukrainale üle 4000 raketi. Ühe raketi keskmiseks maksumuseks on 3 miljonit dollarit.