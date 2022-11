Peresõbraliku ettevõtte tunnustus näitab töökoha inimlikkust

„Kuldmärgise programm on igale organisatsioonile hea teekaart, aga see ei saa olla eesmärk iseenesest. Iga ettevõte peab oma kultuurist lähtuvalt ise lahti mõtestama, mida ta tahab sisuliselt ära teha selleks, et tema inimesed tunneksid ennast tööl õnneliku ja hoituna,“ rääkis Marek Ratnik. „ERGOs alustasime oma eesmärkide ja väärtuste saavutamiseks kaks aastat tagasi 10 erineva töörühmaga, kuhu olid põhimõtteliselt kaasatud kõik meie töötajad, et nad saaksid ise panustada parema töökeskkonna loomise heaks.“