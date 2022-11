Arhitektuuri- ja ehitusvaldkond vajab uusi regulatsioone vastutustundlikumalt jätkamiseks

Ka Eestis on ruumiloomes käivitunud taaskasutus. Mirko Traks KINO maastikuarhitektidest tõi näiteks maastikuarhitektide püüdluse vähendada linnamaastike loomisel tekkivat jalajälge. „Töötades vanadel tööstusaladel, nagu näiteks Tallinna Veerenni elamukvartali pargi loomisel, puutume tihti kokku betoon- ja asfaltplatsidega, mille lõhkumine ja äraviimine tekitaks juba omaette suure jalajälje. Kasutame neid materjale kohapeal ära treppide, teede, tänavakivide loomisel, istutame taimi nende vahele ning edasi teeb loodus oma tööd ise,“ selgitas Traks ja ütles, et lähiaja üks suurimaid eesootavaid töid selles võtmes on Kadrina uue kooli maastikuarhitektuur, milles soovitakse ära kasutada võimalikult palju vana koolihoone lammutamise materjalijääke.

Norra ühe suurima arhitektuuribüroo Mad Arkitekter tegevjuhi ja partneri Åshild Wangensteen Bjørviku sõnul seisab kogu ruumiloome valdkond revolutsiooni lävel ning ringmajandus on arhitektuuris ja ehituses kanda kinnitamas. „Peame muutma oma ehitusviisi ning jõudma arusaamisele, et parim hoone on taaskasutatud hoone. 80% homsetest hoonetest on tegelikult juba siin,“ ütles Wangensteen Bjørvik.