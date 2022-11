FOTOD | Moonutatud soodushinnad: osa kaupmehi on musta reede nädalavahetuseks vabaturumajanduse loogikad minetanud

Delfi Ärilehe lugeja märkas, et Hansapostis muutus hind Xiaomi Mi ruuterile musta reede päeval muutus hind enam kui 11 eurot kallimaks ning toode liigutus musta reede kampaania märgi alla. Hansaposti meedia- ja kommunikatsioonijuhi Kristiina Vahesalu väitel tekkis eksitus tehnilistel põhjustel „Toode Xiaomi Mi Router 4A Giga Version (R4A), Valge oli meil tõesti 24. novembril müügil hinnaga 32.21 €. Sooduspartii sai aga kahjuks otsa ning tehnilistel põhjustel ei ole meie süsteem veel nii ruttu uuenenud et oleks Black Friday kaampaania märk olnud ka eemaldatud,“ ütleb Vahesalu.

Hansapost pole endiselt musta reede kampaaniatunnust tootel eemaldanud.

Delfi Ärilehe lugeja märkas, et Rimi e-pood müüb soodushinnaga mänguasjakompleti ligi kaks korda kallimalt, kui Juku mänguasjapoe tavahind. Siinkohal on keeruline väita, kas tegu on hinnamoonutusega, sest sooduskampaaniaeelne hind pole Ärilehele teada.

18. novembril soetas Klicki klient endale kõrvaklapid, nädal hiljem avastas ta, et musta reede sooduskampaania raames on kõrvaklappide soodushinnaks märgitud nädal tagasi kehtinud hind 79,99 eurot ning tavahinda on moonutatud 50 euro võrra kõrgemaks.

Selline käitumine läheb seadustega vastuollu.

Hinnateave on üheks olulisemaks kriteeriumiks, mille järgi tarbija kaupu valib, seega on oluline, et hinnad oleks avaldatud tarbija suhtes ausalt. Selleks, et tarbijal oleks võimalik saada tõest teavet sooduskampaania puhul hinnaeelise saamise kohta, tuleb nüüdsest sooduspakkumise puhul ära näidata viimase 30 päeva madalaim hind. Kontrollimaks, et nõuetest peetakse kinni, monitoorib TTJA erinevate kauplejate hinnateavet.