Kinnisvara ja investeerimine | Prügikollist sai järsku printsess ehk soovitus, kuidas võib leida puhast kulda

Kurikuulsaim tulevane trass on kindlasti Rail Baltic, mille marsruudi avalikustamisel investorid tulevase raudtee aluseid maid massiliselt kokku ostma hakkasid. Natuke muigama panev lugu oli muidugi see, et trassi asukohta on nii palju muudetud, et nüüdseks on Eestis parasjagu suurte soode ja väärtusetute söötis põllulappide omanikke, kelle ülemakstud kinnistud ei maksa enam punast krossi ka, kuna rong kihutab neist tulevikus mitte läbi, vaid mitme kilomeetri kauguselt mööda. Mis siin ikka kosta – see on ahnuse hind. Kui võtad liiga suurelt ja liiga kiirelt asju ette, võib juhtuda ka nii ning loodetud riigilt väljapressimise asemel pressivad varsti pangad neilt kiirinvestoritelt viimasegi varanatukese välja. Kõik tugines eeldusele, et trassi asukoht on lukus ja riik ometi midagi sundvõõrandama ei hakka. Eeldus oli vale. Mäletate ehk veel raamatu alguslehekülgedelt kõnekäändu assumption is a mother of all fuck-ups?