FOTOD | Eesti kohtutäitur müüb Oksjonikeskuses Boeingut

Lennukit müüakse koos mootoritega. Boeingu alghinnaks on märgitud 183 772,9 eurot, oksjon algab 10. detsembril.

Esimest korda elus oksjonil lennukit müüv Sepp selgitas, et tegu pole võla- või täitemenetlusega, vaid lennuki on otsustanud oksjonile täituri kaudu müüki panna üks ettevõte, ütles Sepp Äripäevale ega täpsustanud ettevõtte nime, kuid kinnitas, et tegu pole sanktsioneeritud varaga.