30 aasta suurim toidukorvi hinna tõus. Vaesemal raha otsas, jõukam elab säästudest ja krediidist

Seisan naisega kaupluse juustuleti ees. „Mine hulluks, need hinnad tõusevad ju iga päev!“ väljendab naine ahastust. Mäletan, et mõni aasta tagasi saatis ta mind poodi õpetusega: „Kui juustul on kilo hind alla nelja euro, siis on juba päris hea hind. Võta ära.“ Praegu jääb vaid paaril sooduspakkumisel kilo hind napilt alla kaheksa euro. Nende hinnasiltide kohal on riiul juba tühi.