Kui Euroopa Parlament oktoobris kinnitas, et alates 2035. aastast enam sisepõlemismootoriga uusi autosid Euroopas toota ei tohi, siis tekitas see mitmeid reaktsioone. Eks plaani kohta oli juba varem teada, kuid selle otsusega pandi sellele justkui tempel alla. Mida see kaasa toob?