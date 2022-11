Korduvkasutatavatele pakenditele üleminek tekitab jaekettidele palju küsimusi

Euroopa Komisjon on muutmas praegu pakenditega seotud regulatsiooni. Selle eesmärgiks on muudatuste abil vähendada pakendijäätmete tekkimist just läbi korduvkasutuse edendamise, ütles keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Kristel Kund ERR-ile.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats sõnas, et ei saa öelda, et kliendid oleksid väga altid seda valikut kasutama.

„Eriti kummaline on see, arvestades, et piloodi perioodil on nendes kauplustes ühekordne pakend tasuline, et kliendid on isegi nõus maksma see mõnikümmend senti rohkem, mida nad enne ju ei maksnud versus siis korduvkasutatav pakend.“

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et praegu on üksnes eesmärgid, aga kuidas praktikas kõik välja nägema hakkab, on keeruline öelda.

„Meile endale tundub, et üks teine ots on lahendamata kogu selle teema puhul ja see on jäätmekäitlus. Parim võrrand oleks see, kui tarbija sorteeriks ühekordse plasti korrektselt ja jäätmekäitleja oleks teiselt poolt võimeline seda ka liigiti vastu võtma.