VILJATURU ÜLEVAADE | Indrek Aigro: must stsenaarium ei ole täitunud. Ukraina põllumehel läheb hästi

Viljamaaklerfirma Copenhagen Merchantsi juht Indrek Aigro ütleb, et kevadel nähti olukorda mustades toonides, kuna vili maksis kolm korda rohkem kui näiteks kaks aastat tagasi. „Selle hinna najal ennustati, et näljahäda tekib. Seda ei juhtunud, kuna maailma viljasaak tuli väga suur. Seda oli hädasti vaja ja suur saak ka saadi,“ räägib Aigro. Nõudlus suudeti katta ja seni ei ole kuulda olnud, et Afganistanis, Pakistanis või Aafrikas oleks näljahäda tekkinud.