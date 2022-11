Jürgen Ligi: miks on vaja taastada maksuvaba miinimum kõigile

Keskerakond ja Taavi Aas on võtnud väita vastupidi, et just maksuvaba miinimum kõigile 700 euro tasemel teeb rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks. Kuigi see väide on kohe pealkirjas, ei jõua Aas oma loos veel selgitusteni, kuidas vaesemad vaesemaks jääksid. Rikaste rikkamaks saamise põhjenduseks toob ta, et võidu saavat ainult need, kelle tulu algab 2100 eurost, ning see kuluvat ära mõisate ja basseinide kütmiseks.