Järjekordne Eesti idufirma koondab veerandi oma töötajatest

Change teatas, et vähendab järgnevatel nädalatel oma meeskonna suurust 24% võrra. Negatiivsust krüptovarade turul on veelgi võimendanud maailma suuruselt teise kauplemisplatvormi FTX maksejõuetuks muutumine. Nemad pole aga ainukesed: finantsriskid on realiseerunud ka mitmete teiste valdkonnas tuntud teenuseosutajate puhul nagu BlockFi, Genesis ja Gemini. Ettevõtte sõnul on viimaste nädalate sündmused põhjendatult suurendanud investorite ebakindlust, mis omakorda pikendab turgude taastumiseks prognoositavat aega.

Nende sõnul oli möödapääsmatu võtta vastu konservatiivne järgmise aasta eelarve. See omakorda tähendas ka tööjõukulude kokkuhoiu programmi rakendamist, mille tulemusena on lahkumas 17 meeskonnaliiget ning vähendatakse muu hulgas ka juhtivtöötajate kompensatsiooni. Lahkuvatele meeskonnaliikmetele pakub Change igakülgset tuge uue tööandja leidmisel, võimaldades tasustatud päevi tööotsinguks või lihtsalt aja maha võtmiseks. Sõltuvalt töötatud ajast on sissetulek tagatud 6–8 nädalat.

Change’i tegevjuht Kristjan Kangro sõnas olukorra kohta, et ei ole lihtsat viisi, kuidas selliseid raskeid otsuseid teha. „Võtan täieliku vastutuse inimeste ees, keda muudatus otseselt mõjutab, ja ka kogu meie ülejäänud meeskonna ees. Keerulised ajad vajavad keerulisi otsuseid, aga kiire ja otsusekindel tegutsemine on oluline veendumaks ettevõtte pikaajalises edus turbulentses majanduskeskkonnas.“

Viimastel kuudel on mitmed tehnoloogia- ja krüptoettevõtted üle maailma teatanud ulatuslikest koondamistest, mis on puudutanud kümneid tuhandeid inimesi. Lisaks hiljutistele pankrotikaasustele on tuntud krüptofirmad nagu Coinbase ja OpenSea vähendanud meeskonda rohkem kui 20%. Change’i Euroopa konkurent BitPanda loobus kolmandikust oma meeskonnast ja sarnaseid uudiseid on teatanud ka tehnoloogiafirmad muudes valdkondades. Varem sellel aastal koondas Change restruktureerimise käigus kuus ametikohta, et selgemini prioriseerida Eestist väljapoole jäävaid turge ja kiirendada sealt tuleva käibe kasvu.