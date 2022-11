Tallinki uueks finantsjuhiks saab Anna-Liisa Sisask

Anna-Liisa Sisask asub Tallinki finantsvaldkonda juhtima Euroapteegist, kus on töötanud 2021. aastast, selle aasta algusest juhatuseliikme ja finantsjuhi ametikohal. Aastatel 2019-2021 tegutses Anna-Liisa ABB Electrification Baltikumi kontrollerina, millele eelnevalt elas ja töötas ta aastast 2004 erinevates välisriikides mitmetel juhtivatel finantsvaldkonna ametikohtadel. Anna-Liisal on EBSi raamatupidamise ja finantsjuhtimise bakalaureuse kraad (võrdsustatud tänase magistrikraadiga) aastast 2004 ning lõpetamisel Ühendkuningriigi Chartered Institute of Management Accountants Professional Qualification.