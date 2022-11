Analüütik: ärikinnisvara madal pakkumine hoiab kinnisvarahinnad stabiilsena

Ärikondlik kinnisvaraturg on pikaajaliste lepingute tõttu elukondlikust palju stabiilsem, kuid ta ei jää puutumata praegusest heitlikust ajast. Ärikinnisvaras tegutsevad enamasti professionaalsed osapooled, mistõttu on ostu-müügi-üüriotsused kaalutletud ja läbiarvutatud. Seetõttu oleme juba koroonakriisist alates olukorras, kus uut sobivat kinnisvara üürimiseks või ostuks on saadaval väga piiratud koguses, seda peamiselt tellimisel ja mõnda aega ette planeerides. Näiteks, alates 2020. aasta algusest on pakkumisel olevate äripindade aktiivsete kuulutuste arv Tallinnas kuust kuusse vähenenud kokku 40% võrra ja langus jätkub. Ärikinnisvara üüripakkumiste arv Harjumaal ja Tallinnas on alates 2008. aastast väikseimal tasemel, mis peegeldub ka olemasolevate ärihoonete madalas vakantsis.

Vähene pakkumine ei ole põhjustanud kiirenevat ärikinnisvara üürihinna kasvu, sest ka nõudlus on piiratud. Kasvanud on üürihinnad peamiselt pealinnas, viimased kaks aastat keskmiselt 4% ja 7% ehk olulisemalt mõõdukamas tempos kui näiteks korterite üürihinnad. Samas ei ole ärikinnisvaraturg homogeenne – objektist ja üürilepingute tingimustest sõltuvalt on hinnad ja hinna tõstmise mehhanismid suuresti varieeruvad. Mõned üürnikud on pidanud vastu võtma tarbijahinnaindeksi (THI) võrra indekseerimist, mis võis tänavu ulatuda kuni 24,8%. Tulenevalt kõrgest THI-st on aastatel 2023-2024 üürileandjatel võimalus tõsta üürihindu keskmisest oluliselt kiiremas tempos, mis võimaldab kompenseerida euribori tõusu finantsvõimendusega soetatud äripindade omanikele.

Äripindade ehitus püsib veel tasemel